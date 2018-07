Secretaria de Saúde de Caucaia vai monitorar desempenho das salas de vacina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia vai contar com uma importante ferramenta para o monitoramento vacinal a partir de agosto. O setor de Imunização do órgão desenvolveu um sistema que vai relatar o desempenho mensal das 46 salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O relatório vai apontar uma meta mínima e o número ideal de aplicações para cada vacina. Referências que, além de fomentarem a busca ativa do público-alvo, podem ajudar a detectar áreas que merecem mais atenção e ações específicas. Os profissionais dos postos serão responsáveis por alimentar os dados e enviá-los à coordenação do setor.

“Queremos identificar a realidade em cada território. Nós elevamos todos os índices de cobertura vacinal em Caucaia, mas sabemos que para cada localidade há condições e situações diferentes. E é isso que vamos analisar”, justifica o coordenador da Imunização da SMS, Luiz da Silva Moura Júnior.

De acordo com a SMS, a campanha de vacinação contra a gripe deste ano, que se encerrou em 21 de junho, atingiu o índice histórico de 95% de cobertura no município. Outros indicadores também sinalizam resultados exitosos da gestão, como a Tríplice Viral, que previne contra caxumba, sarampo e rubéola, e imunizou 106,99% do público-alvo em 2017.

Com informações da Prefeitura de Caucaia