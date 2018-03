Secretaria quer emplacar e cadastrar carroças de tração animal em Juazeiro do Norte

A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, quer padronizar e emplacar as carroças da cidade usadas para coleta de lixo no município. O objetivo, segundo o diretor da Pasta, Elói Silva, é controlar o despejo de resíduos em locais apropriados da cidade.

De acordo com Elói Silva, a cidade tem atualmente dois Ecopontos, locais que recebem entulho e resíduo dos carroceiros. Outros oito devem ser construídos até 2020, conforme a administração municipal.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte faz um estudo sobre a viabilidade da padronização, que será enviada à Câmara, que pode aprovar ou não o projeto. Ainda conforme o diretor, o objetivo da proposta não é punir ou multar os carroceiros.