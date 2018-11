Secretaria seleciona 25 projetos para receber recursos para combate as drogas

Vinte e cinco projetos comunitários apresentados por entidades instaladas em 10 municípios do Ceará foram selecionados para serem contemplados em mais uma edição do Projeto Fortalecendo Minha Comunidade (PFMC), uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD). A seleção foi realizada pela ONG Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (ADES).

O PFMC constitui-se numa iniciativa de apoio a ações efetivadas por ONGs, associações e entidades não públicas que tenham atuação comunitária e desenvolvam atividades na perspectiva da promoção da cidadania, prevenção e cuidado quanto ao uso de drogas.

Com a realização do programa, a SPD visa fortalecer os fatores de proteção relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas, bem como reduzir os fatores de risco, sobretudo junto à população jovem do Estado do Ceará.

O programa não estabelece o repasse de recursos financeiros às entidades contempladas, que recebem, diretamente, materiais, bens e serviços. Em contrapartida, deverão fornecer relatórios mensais acerca da execução e desenvolvimento das atividades propostas nos projetos selecionados pela SPD.

As entidades contempladas este ano têm atuação comunitária nos seguintes eixos: esportes, atividades artístico-culturais, prevenção ao uso de drogas e desenvolvimento comunitário. Cerca de 1.250 pessoas serão beneficiadas.

As instituições selecionadas atuam nos seguintes municípios cearenses: Acopiara, Crato, Farias Brito, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Massapê, Milagres, Quixelô, Sobral e Várzea Alegre. O calendário de entrega dos insumos às entidades contempladas ainda será definido.

Confira a lista das entidades que tiveram projetos contemplados: Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da Vila Umari, Associação São João Batista dos M. e Prod. de V.M.E St. Campestre, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da Vila Jatobá, Associação dos Produtores Rurais do Sítio Cutia, Associação Comunitária de Araras, Associação dos Produtores da Região da Serra Nova, Associação Filhos Amados do Céu, Associação da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rural do Município do Crato, Jovens da Betânia Unidos em Cristo, Ordem da Misericórdia de Jesus, Associação Resgatando Sonhos, Associação cearense JBS Atletismo, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará, Associação dos Moradores do Bairro João Paulo II, Associação River Plate Futebol Clube, Associação W Judô, Associação de Desenvolvimento Comunitário de São José da Vila Barreira dos Pinheiros, Associação Capoeira de Rua, Associação Ação e Reação, Sociedade de Assistência à Criança, Associação de Mulheres do Gaspar I e II, Assembleia de deus Pentecostal Luz Para as Nações, Associação Comunitária José Monteiro dos Moradores da Serra do Rosário e Associação Comunitária de Várzea Alegre.

