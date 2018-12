Secretaria Sobre Drogas beneficia 800 estudantes no Eusébio com prevenção às drogas

A prevenção ao uso de drogas esteve em foco no Eusébio durante toda a terça-feira, 4. O município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi contemplado com a realização do Movimento Prevenção, iniciativa idealizada pela equipe do Sistema Integrado de Prevenção (SIP) / Juventude em Ação (JA) da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD). Um total de 800 estudantes do ensino médio foram beneficiados.

O Movimento Prevenção é desenvolvido através da aplicação do jogo interativo Na Trilha da Prevenção. A ideia é atender demandas no âmbito da prevenção às drogas encaminhadas por instituições educacionais governamentais e não-governamentais, bem como grupos da sociedade civil organizada. A ação é pontual.

No Eusébio, o Movimento Prevenção foi realizado na Escola de Ensino Fundamental e Médio Ana Bezerra de Sá, envolvendo 800 estudantes. Os jovens elogiaram a iniciativa, considerando a utilização de linguagem descontraída e acessível para o aprendizado sobre as drogas e suas consequências para a saúde de uma forma reflexiva, critica e solidária.

Um destaque no Movimento Prevenção no Eusébio foi a participação da estudante Jenny Ashman, da Universidade Linnaeus, na Suécia. Graduanda em Ciências sociais, com ênfase em paz e desenvolvimento, a jovem acompanhou a ação junto aos alunos e elogiou o programa da SPD por ampliar os conhecimentos científicos e éticos sobre álcool e outras drogas articulados com a vida cotidiana. “Para mim, foi uma nova experiência, um grande aprendizado”, afirmou.

A gerente do SIP / JA, psicóloga Miriam Barreto, enalteceu a receptividade da comunidade escolar ao Movimento Prevenção e reforçou a importância da democratização das informações sobre o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, articuladas com a vida cotidiana. “É essencial aprender a dizer não em um ambiente onde a pressão das pessoas é intensa para que se faça uso de álcool e outras drogas”.

O Movimento Prevenção integra o programa de prevenção às drogas Juventude em Ação, voltado para jovens do ensino médio de escolas públicas estaduais, incluindo familiares dos estudantes, lideranças locais e a comunidade do entorno das escolas. Este ano, o JA chega à sua quarta edição pela SPD, sendo efetivado em 18 municípios cearenses, alcançando 33 escolas e contemplando cerca de 15 mil estudantes.

Este ano, o JA foi reconhecido com exitosa experiência inovadora por parte do 3º Laboratório de inovação em Saúde de Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e passou a integrar a Política de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais do Governo do Ceará, iniciativa coordenada pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc).

Instituições interessadas em conhecer o Movimento Prevenção devem entrar em contato com o SIP / JA, através dos telefones (85) 3238.1884 / 6283.

