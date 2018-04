Secretarias de Caucaia discutem ações conjuntas de ordenamento urbano

Compartilhar no Facebook

Secretários e técnicos da Prefeitura de Caucaia se reuniram nessa terça-feira (3) e quarta (4)para debater sobre ordenamento urbano e mobilidade urbana.

Participam dos encontros representantes da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT).

As reuniões têm o objetivo de discutir soluções para questões como: ambulantes ilegais, melhoria do transporte público e congestionamento no trânsitoem algumas regiões de Caucaia.

Para amenizar alguns desses problemas, a Prefeitura já implementou ações. Uma das principais foi o cadastramento dos comerciantes que atuam no Centro da Sede. De posse desse levantamento, a SPSPTrans tem condições de identificar quem atua de forma irregular e pode traçar medidas de combate à prática.

Com informações Prefeitura de Caucaia