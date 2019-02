Secretário de Saúde de Caucaia solicita ao Governo apoio de carros fumacê

Com a chegada do período de chuvas, que faz aumentar os riscos na circulação de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) protocolou pedido na Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para Caucaia receber “carros fumacê.”

O registro foi feito pelo titular da SMS, Moacir Soares, que classifica a medida como preventiva e necessária devido a duas razões: o alto risco apontado no Levantamento de Índice Rápido (Lira) e a aproximação do Carnaval, que concentrará muitos foliões especialmente na região das praias.



O primeiro Lira de 2019 indicou apontou 41 localidades de Caucaia com risco de arboviroses. A SMS monitora 238 pontos estratégicos e trabalha para mobilizar agentes comunitários de saúde e implantar de brigadas de combate do mosquito.

Na semana passada, o prefeito Naumi Amorim deflagrou uma grande campanha de mobilização contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor das arboviroses (dengue, zika e febre chikungunya).