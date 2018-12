Seduc divulga calendário de matrícula para alunos novatos da rede pública estadual

A Secretaria da Educação divulgou, nesta quarta-feira (5), o calendário de matrículas para alunos novatos nas escolas da rede pública estadual de ensino. Em Fortaleza, o processo inicia-se no próximo dia 13 de dezembro de 2018 e segue até 31 de janeiro de 2019. Para as escolas do interior, cada Coordenadoria Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede) dispõe de um cronograma específico.

O interessado deverá procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência para efetivar a matrícula. Caso o limite de vagas já tenha sido preenchido, o aluno será matriculado em outro estabelecimento de ensino da rede estadual na mesma região.

Os pais e responsáveis devem levar a cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3×4. A ausência de qualquer um desses documentos, no entanto, não impedirá o atendimento. É recomendável que o aluno do ensino médio apresente também os documentos de Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O processo de matrícula é composto de três etapas. Começa com a confirmação dos alunos veteranos por parte de pais e responsáveis ou do próprio estudante sobre a sua permanência na escola. Na segunda, acontece o remanejamento de alunos entre as unidades da rede estadual. A terceira etapa é direcionada aos remanejamentos internos, quando os estudantes matriculados nas escolas da rede estadual que não oferecem continuidade nos estudos são remanejados para outra unidade escolar da mesma rede, e externo, quando as redes estadual e municipais se organizam para atender à demanda de matrícula da rede pública. A última fase é destinada aos alunos novatos, em geral, oriundos da rede particular ou de outro Estado.

A matrícula é uma atividade que acontece na escola, marcando o início da organização do processo de ensino e aprendizagem que vai ser desenvolvido durante o ano letivo na rede pública. Esta articulação, além de fortalecer a parceria entre os dois entes federados, visa agilizar o processo, facilitando o atendimento à população. A Seduc ressalta que o importante é assegurar o ingresso de todos na escola.

Com informações Governo do Estado