Seduc divulga edital de seleção de professores para os Centros Cearenses de Idiomas

A Secretaria da Educação divulgou, nesta segunda-feira (08/01), o edital para seleção de professores efetivos da rede estadual que deverão atuar nos Centros Cearenses de Idiomas (CCIs) situados em Fortaleza. As inscrições começam na próxima quarta-feira (10/01) e seguem até o dia 17 de janeiro.

Podem participar da seleção os professores efetivos ou detentores de função que possuam habilitação para o ensino da língua inglesa ou espanhola. As vagas serão distribuídas no município de Fortaleza dentre os seis CCIs, sendo um em cada região.

A solicitação de inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http: //selecaocci.seduc.ce.gov.br, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição. A seleção terá duas etapas, com prova de títulos e didática. O resultado final será divulgado no dia 31 de janeiro.

Os Centros Cearenses de Idiomas são unidades integradas à rede estadual de ensino para oferta de cursos de línguas estrangeiras modernas aos estudantes das escolas públicas estaduais. O objetivo é oferecer aos alunos matriculados em escolas da rede estadual a oportunidade de aprender novos idiomas, fortalecendo o currículo da Educação Básica e garantindo oportunidades para o ingresso no mundo acadêmico e do trabalho.

Com informações da Seduc