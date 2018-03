Segunda parcela do IPVA vence nesta sexta-feira

A segunda parcela do IPVA 2018 vence nesta sexta-feira (9) para os donos de veículos do Ceará que optaram pelo pagamento parcelado.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) pede que os motoristas tenham atenção para a data de vencimento da segunda parcela. O órgão informou também que não enviou os boletos para pagamento pelos Correios em 2018. Quem ainda precisa do documento para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve imprimir o boleto por meio do site da Sefaz.

O IPVA pode ser pago no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNB, no Bradesco, nas casas lotéricas e nas Farmácias Pague Menos. As parcelas devem ser pagas nos dias 9 de março, 9 de abril, 9 de maio e 11 de junho.