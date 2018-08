O segundo dia de campanha do candidato ao senado, Cid Gomes (PDT), foi intenso. Logo no começo do desta sexta-feira (17), Cid visitou o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Acompanhado do governador Camilo Santana, do senador Eunício Oliveira e de outras lideranças políticas, Cid assistiu a uma missa na capela do Bom Jesus.

