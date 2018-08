Segundo dia de campanha de Camilo é marcado por visita ao Horto do Padre Cícero: “Eu me sinto energizado”

“Eu me sinto energizado ao vir aqui logo cedo pedir a bênção de Padre Cícero. É um local de muita paz e reflexão, e que faz parte da minha vida. Cresci vindo ao horto com meus pais e irmãos”, disse o governador Camilo Santana 13, durante ida ao Horto do Padre Cícero na manhã desta sexta-feira (17). A visita, acompanhada dos candidatos ao Senado, Cid Gomes e Eunício Oliveira, foi a primeira do segundo dia na caminhada à reeleição ao Governo do Ceará.

Em novembro do ano passado, no Vaticano, Camilo Santana entregou uma imagem de Padre Cícero ao papa Francisco. “Foi um momento importante e de muita emoção em minha vida. Disse ao papa que éramos muito gratos a ele pela reconciliação do Padre Cícero com a Igreja”, afirmou Camilo, que iniciou a visita ao Horto por volta de 7h30 e assistiu uma missa no local religioso. “Agora, pedi proteção nessa caminhada de servir ao povo cearense”.

Camilo Santana fez questão de conversar com os devotos de Padre Cícero e ouviu sugestões para melhorar o local. “Já aprovamos a urbanização e a construção do teleférico. Essa será uma obra muito importante para o Horto. Vai melhorar a acessibilidade, trazer mais segurança e conforto para os romeiros e alavancar o turismo no Cariri”, citou o governador. O Horto do Padre Cícero recebe, anualmente, cerca de 2,5 milhões de romeiros.

Pesquisa

Sobre a pesquisa Ibope divulgada ontem pelo sistema Verdes Mares, que mostrou Camilo na liderança com 64% das intenções de voto contra 4% do segundo colocado, além de mostrar Camilo com a menor rejeição, ele comentou: “Recebo essa pesquisa com um sentimento de muita gratidão ao povo cearense, que tem reconhecido o esforço e o trabalho que temos feito para superar os desafios e avançar cada vez mais. Isso só aumenta minha disposição para continuar trabalhando ainda mais forte, com muito foco, respeito e determinação”.

Agenda

Nesta sexta-feira, às 12 horas, Camilo Santana participará de reunião com prefeitos e lideranças políticas no município de Lavras da Mangabeira. No fim da tarde, às 17 horas, estará em adesivaço na Capital (esquina da avenida Senador Fernandes Távora com avenida Perimetral). O segundo dia de campanha será encerrado às 19 horas, em comício no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com informações Assessoria de Comunicação Camilo Santana