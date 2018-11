Segurado que pedir benefício ao INSS e cair em exigência terá que agendar atendimento

A partir deste sábado, dia 1º de dezembro, o segurado do INSS que pedir um benefício e precisar apresentar documentos adicionais ou prestar informações complementares à Previdência Social terá que agendar o atendimento numa agência. Hoje, não é preciso fazer essa marcação. O INSS alega que o objetivo da medida é padronizar procedimentos, melhorar o atendimento, agilizar a análise dos processos e oferecer mais conforto aos cidadãos.

