Seguradora lança programa de emprego para beneficiários do DPVAT

A Seguradora Líder, responsável pela administração do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Seguro DPVAT) lançou, no Rio de Janeiro, o Programa Recomeço, que oferece oportunidades no mercado de trabalho para beneficiários desse seguro. A iniciativa é inédita no país.

Por meio de uma plataforma digital (www.seguradoralider.com.br/recomeco), a seguradora oferece vagas em empresas parceiras; o cadastramento de beneficiários do Seguro DPVAT e a inscrição de empresas que desejem participar do projeto. São oferecidas aulas gratuitas de qualificação e capacitação profissional pela Escola Nacional de Seguro (ENS), com o objetivo de preparar melhor os candidatos para o preenchimento das vagas oferecidas.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Seguradora Líder, Cinthia Zanotelli, todos os anos milhares de pessoas ficam inválidas no Brasil em consequência de acidentes de trânsito. “Em 2017, foram pagas mais de 383 mil indenizações decorrentes de acidentes no trânsito através do Seguro DPVAT, das quais mais de 280 mil para pessoas que passaram a conviver com algum tipo de invalidez permanente. O Programa Recomeço nasce com a missão de dar apoio na ressocialização, qualificação e recolocação de beneficiários do Seguro DPVAT depois de sofrer acidente de trânsito”.

O Seguro DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e assistenciais, abrangendo todos os tipos de vítimas: motoristas, passageiros e pedestres.

Piloto

O programa piloto de qualificação conta, por enquanto, com a participação de 17 pessoas. Nesse primeiro momento, estão sendo oferecidas vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo. “A ideia é que todos abracem essa ideia e possamos beneficiar cada vez mais pessoas”. A expectativa é estender o programa, ainda este ano, para São Paulo e, nos próximos anos, levá-lo para todo o país.

Apenas beneficiários do Seguro DPVAT poderão acessar as vagas, para as quais será necessário fazer o cadastramento de currículos no Portal de Oportunidades do programa.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, ou o equivalente a 23% do total da população. Apesar disso, somente 380 mil se encontram empregados no mercado de trabalho.

Recomeço

Aline Pereira, 36 anos, casada, com dois filhos, voltava de uma entrevista de emprego, onde havia acabado de ser aprovada, em 2016, quando o ônibus em que viajava bateu em um poste. No acidente, ela teve fratura exposta no polegar e perdeu massa muscular, adquirindo monoplegia visível como sequela. Como ainda não havia vínculo empregatício, a empresa não arcou com as despesas de Aline.

“O que eu enxergo, através do Programa Recomeço, é o que o próprio nome dele já diz, uma oportunidade de recomeçar. E isso é muito importante para todos nós, especialmente após o baque do acidente de trânsito. Então, eu vi uma chance de recomeçar, tanto é que voltei para a faculdade de psicologia, que parei por conta do acidente, e agora posso dizer que minha vida está totalmente começando de novo”. Aline cursa atualmente o 5º período de psicologia na Universidade Estácio.

Renatrudes Costa, 63 anos, foi autônoma e costumava trabalhar, nas horas vagas, como ‘free-lancer’ nos setores de acesso e bilheteria em grandes eventos, como o carnaval. No dia 12 de abril de 2017, foi atropelada quando saía de um evento no Maracanã, onde estava trabalhando. Quebrou a perna e o ombro direito. Até hoje não conseguiu recuperar a movimentação do ombro. Formou-se em serviço social em 2017. É a participante de idade mais avançada das dinâmicas de grupo do Programa Recomeço.

“Só o fato de eu estar aqui hoje foi um recomeço de verdade na minha vida. Para mim, é uma surpresa tudo o que está acontecendo em relação ao Programa Recomeço e quero aproveitar todas as oportunidades para reingressar no mercado de trabalho”.

DPVAT

O Seguro DPVAT foi criado em 1974. Em 2007, visando dar maior unidade à gestão do seguro e melhor atendimento aos beneficiários, foi criado um consórcio, com uma seguradora se encarregando da gestão administrativa e judicial do seguro. A Seguradora Líder entrou em operação no ano seguinte. Atualmente, 76 seguradoras fazem parte do consórcio.

AGÊNCIA BRASIL