Segurança: BPRaio recebe 125 novas motos para ampliar atuação na Capital e no Interior

O Governo do Ceará destina 125 novas motos para estruturar a ampliação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) na Capital e no Interior. A entrega ocorre a partir das 9 horas desta terça-feira (12), em frente ao Terminal do Siqueira, com a presença do governador Camilo Santana e da cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Os novos veículos, da marca Honda, possuem 1000 cilindradas e passaram por modificação de fábrica na estrutura para se adequar às funções de policiamento ostensivo. As 125 motos integram o segundo lote de um total de 265 novos veículos adquiridos pelo Governo do Ceará para o projeto que duplica a capacidade operacional do BPRaio na Capital e implanta equipes exclusivas do Batalhão em cidades com população acima de 50 mil habitantes – as outras 140 foram entregues em abril deste ano.

Serviço

Entrega das novas motos do BPRaio

Data: 12/6/2018 (terça-feira)

Hora: 9 horas

Local: Avenida Osório de Paiva, esquina com a Rua Agamenon (em frente ao Terminal do Siqueira)

Com informações Governo do Estado do Ceará