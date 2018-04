Segurança: Cascavel recebe sede do BPRaio e videomonitoramento nesta sexta-feira (6)

Cascavel será a quarta cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, e a sexta no Estado, a receber o sistema de videomonitoramento integrado que reforça a segurança no Ceará. A solenidade de implantação ocorre a partir das 16h30 desta sexta-feira (6), com a presença do governador Camilo Santana.

A cidade também vai passar a contar com um Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Além de Cascavel, os municípios de Aquiraz, Caucaia e Horizonte, na RMF, já possuem o sistema de vídeo, assim como Aracati e Beberibe, enquanto o BPRaio está regionalizado em nove cidades-polo do Interior, além de outras dez cidades com população acima de 50 mil habitantes.

Serviço

Instalação do BPRaio e Videomonitoramento em Cascavel

Data: 6/4/2018

Hora: 16h30

Local: Rua Prefeito Vitoriano Antunes com Rua Coronel Bia, Cascavel

Com informações Governo do Estado do Ceará