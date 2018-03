Ceará Pacífico: Nova Uniseg reforça segurança em dez bairros da Capital

Comunidade Ampliar o vínculo da polícia com cidadãos e cidadãs dos bairros de Fortaleza guiam o principal objetivo da Uniseg. A segurança de poder ir a uma praça de lazer, andar nas ruas com amigos, sair de casa com familiares, convivendo em sintonia com o suporte social apresentado pela medida do Ceará Pacífico. Para a aposentada Lourdes Silva, 75, é de se comemorar a atitude do Governo em implantar culturas de pacificação no Antonio Bezerra. “A gente precisa da presença desses policiais e sentir que eles se preocupam com a população. Então por isso essa proposta é muito boa. Tem tudo para melhorar muito e diminuir a criminalidade onde nós moramos”, relatou. Com informações Governo do Ceará