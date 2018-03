Segurança: Horizonte recebe sede do BPRaio e videomonitoramento nesta sexta-feira (16)

Horizonte vai ser a segunda cidade da Região Metropolitana de Fortaleza a receber o sistema de videomonitoramento integrado que reforça a segurança no Estado. Após a instalação realizada na última terça-feira (13), em Caucaia, a Praça da Matriz de Horizonte recebe a solenidade de implantação, a partir das 9 horas desta sexta-feira (16).

Na ocasião, a cidade também passa a contar com um Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). O governador Camilo Santana e a cúpula da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) participam do momento. Além de Caucaia, o sistema de vídeo já opera em Aracati e Beberibe, enquanto o BPRaio está regionalizado em nove cidades-polo do Interior, além de oito municípios com população acima de 50 mil habitantes: Aracati, Beberibe, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Caucaia, Crato e Acaraú.

Serviço

Instalação do BPRaio e Videomonitoramento em Horizonte

Data: 16/3/2018

Hora: 9 horas

Local: Praça da Igreja Matriz