Segurança: Maracanaú ganha hoje nova delegacia 24 horas e sistema de videomonitoramento

O Governo do Ceará segue com os investimentos na segurança pública para todas as regiões do Estado. Nesta segunda-feira (18), o governador Camilo Santana participa da instalação do sistema de videomonitoramento e da entrega da reformada Delegacia Metropolitana de Polícia Civil de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A solenidade está marcada para as 16 horas.

A nova delegacia conta com investimentos superiores a R$ 1,7 milhão, entre o aplicado na obra e em equipamentos. O efetivo é de 37 policiais, sendo seis delegados, 14 escrivães e 17 inspetores, além de quatro viaturas. Em regime de 24 horas, a unidade dá cobertura à cidade e a demandas da região, em virtude do caráter interrupto dos serviços prestados, em municípios como Maranguape, Guaiuba e Pacatuba.

Videomonitoramento

Maracanaú será a 17ª cidade a contar com o sistema de videomonitoramento integrado, além de Fortaleza. Serão 20 câmeras dispostas pela cidade – entre as com giro 360 graus, as com tecnologia para ler placas de veículos, além de uma câmera interna na sala de videomonitoramento.

Em setembro do ano passado, o Governo instalou em Maracanaú o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), com a atuação de 56 policiais.

Serviço:

Instalação do videomonitoramento e inauguração da Delegacia 24 horas de Maracanaú

Data: 18/6/2018 (segunda-feira)

Hora: 16 horas

Local: Rua Quarenta A (próximo à Delegacia Metropolitana de Maracanaú).

Com informação do Governo do Estado do Ceará