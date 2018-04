Segurança no fórum de Pacajus é reforçada após tentativa de ataque

Compartilhar no Facebook

Após tentativa de ataque ao Fórum Doutor Otávio Facundo Bezerra, em Pacajus, policiais militares reforçaram a segurança no entorno do prédio. Conforme a Polícia, foi encontrado nas proximidades um líquido inflamável que supostamente seria utilizado para causar um incêndio no local.

Segundo informou a Delegacia Regional de Horizonte, o bando foi avistado por guardas municipais de Pacajus quando chegaram para tentar realizar o crime. Os suspeitos fugiram quando perceberam a aproximação da viatura.

O caso está sendo investigado, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Não houve relatos de prisões. A Polícia não confirmou se há ligações entre os ataques ocorridos em Pacajus na noite deste sábado e os crimes ocorridos na semana passada.