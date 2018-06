Segurança pública e viária são ampliadas em Santa Quitéria

Novos 32 policiais do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) ampliarão a segurança na região Sertão de Crateús. Em solenidade nesta terça-feira, 26, o Governo do Ceará deu início às atividades do efetivo em Santa Quitéria, município distante cerca de 230 quilômetros de Fortaleza. A ação integra o reforço na segurança pública nas cidades cearenses com mais de 50 mil habitantes. No segundo momento, municípios com população entre 30 e 50 mil moradores serão beneficiados. A cerimônia de implantação dos policiais foi realizada no entorno da praça Arthur Timóteo, no Centro.

Durante o evento, o governador Camilo Santana garantiu que a percepção da população quanto à segurança, após início das ações do batalhão, vai ser positiva. “O BPRaio está preparado pra diversas situações; é um efetivo totalmente motorizado e equipado”, ressaltou. “Outra ação que tem um resultado importante é o videomonitoramento, sistema que permite monitorar áreas estratégicas da cidade. Sabemos que o grande anseio da população brasileira é por segurança, e temos procurado unir esforços para garanti-la. Nos últimos três anos, mais de 8.800 policiais começaram a atua no Estado”, acrescentou.

O sistema de videomonitoramento dispõe de 15 câmeras, que serão instaladas em pontos estratégicos do município para intensificar a fiscalização. Os equipamentos apresentam giro 360 graus, tecnologia para ler placas de veículos, além de uma câmera interna na sala de videomonitoramento.

Além disso, o 32º grupamento direcionado para o Interior terá 12 motos e uma viatura 4×4 para reforçar o trabalho, além de base exclusiva na cidade – somente na sede, R$ 1,1 milhão foi investido. “As ações na segurança são uma reivindicação constante da população. Tenho certeza de que hoje é um dia importante. A prefeitura também pretende auxiliar na compra de mais câmeras”, antecipou o prefeito Tomás Albuquerque.

Na ocasião, o chefe do Executivo também inaugurou trecho da CE-463 que dá acesso ao distrito de Trapiá, também em Santa Quitéria, e de trecho da estrada do Olho D’água, extensão que também se liga ao município de Sobral.

Mais segurança e tranquilidade

A estudante Emanuele Barros, de 17 anos, acompanhou a solenidade de implantação do novo efetivo policial junto com os amigos da escola. A jovem relata que a rotina dos moradores mudou com a sensação de insegurança que se instalou na cidade nos últimos anos. “As pessoas viviam com medo, principalmente de ficar na calçada, que é um costume que a gente tinha. Ficamos muito preocupados, principalmente nossos pais, com a hora de voltar para casa, por causa desses incidentes que acontecem”, narrou. Com a atuação do batalhão no município, Emanuele projeta mais tranquilidade. “Agora, eu acredito que a segurança vai ficar mais reforçada, para que a gente possa sair à noite sem preocupação”, disse.

Novas estradas

Serviços de pavimentação, movimentação de terra, revestimento asfáltico, sinalização, drenagem e proteção ambiental foram realizados no entorno do distrito de Trapiá, em Santa Quitéria, nas imediações da CE-463, no trecho de entroncamento com a CE-366. Investimento da ordem de R$ 3,9 milhões foram direcionamentos para a intervenção, que faz parte do Ceará de Ponta a Ponta: o Programa de Logística e Estradas do Ceará. Foram quase sete quilômetros requalificados para melhorar a trafegabilidade na região.

Além desta, a estrada do Olho D’água, que liga Santa Quitéria a Sobral, numa extensão de 38,6 quilômetros, recebeu nova pavimentação. Mais de R$ 15 milhões foram aplicados na via.

