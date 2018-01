Segurança: Tasso diz que situação está fora de controle e que Governo precisa assumir responsabilidades

Compartilhar no Facebook

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) comentou nas redes sociais sobre o atual momento da área de segurança no Ceará, que nos últimos dias registrou duas chacinas, uma no bairro Cajazeiras, no sábado passado, quando 14 pessoas foram mortas em um forró e outra na madrugada deste domingo quando dez detentos da Cadeia de Itapajé foram mortos em uma briga de facções.

Segundo o parlamentar cearense já passou o tempo de se tomar uma atitude séria e responsável diante da gravidade do momento que o cearense está vivendo. O senador disse que a sociedade está em pânico e a situação, na sua visão, está evidentemente fora de controle.

Para Tasso, as autoridades e o Governo do Estado tem que assumir suas responsabilidades, enfrentando o problema de frente e tomando as

atitude necessárias, sejam quais forem, para garantir a segurança e a tranquilidade da família cearense.