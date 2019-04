Seinfra divulga licitação pública para pavimentação de 129 ruas de Caucaia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) anunciou a liberação de R$ 19,8 milhões de reais para pavimentação asfáltica e sinalização de 129 ruas de 19 bairros de Caucaia. O aviso de processo licitatório já foi protocolado junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura.

A circular consta no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado do Ceará, Diário Oficial da União e em jornal impresso, conforme determina a legislação. Segundo o titular da Seinfra, Eudes Costa, o trabalho para a captação dos recursos foi intenso.

“Assinamos a licitação e após os procedimentos burocráticos vamos executar a melhoria na pavimentação em ruas de vários bairros da cidade”, explica.

A obra será executada em duas fases. Na primeira, serão contemplados os bairros do Capuan, Garrote, Grilo, Jandaiguaba, Nova Cigana, Araturi, Patrícia Gomes, Picuí, Toco, Mirambé e Arianópoles. Já a segunda etapa contemplaraá Parque Albano, Parque das Nações, São Miguel, Marechal Rondon, Parque Potira I, Tabapuá, Parque Boa Vista e Parque Guadalajara.

Os recursos estão assegurados através da Caixa Econômica Federal. O edital de concorrência pública pode ser adquirido pela Internet (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/) ou na sede da Comissão de Licitação, das 8 horas às 16 horas.

A sessão deste processo se realizará às 9h30min de 30 de abril.