Seinfra faz vistoria no sistema metroviário de Fortaleza

O secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes, acompanhado por engenheiros da Seinfra e diretores do Metrofor, esteve, na sexta-feira (11), vistoriando a operação do sistema metroviário de Fortaleza. Antes de embarcar no metrô, a equipe conferiu, primeiramente, o local onde será construída a Estação Chico da Silva da Linha Leste, a primeira do trecho subterrâneo, no centro da cidade. No local, estão sendo iniciados, pelo Consórcio FTS, os serviços do trecho da nova linha que, integrada às linhas Sul e Oeste, ligará o Centro ao Papicu.

Embarcando na Estação Chico da Silva, o grupo foi até a Estação Parangaba, onde foram instaladas novas máquinas de vendas de produtos, e lojas estão sendo montadas, o que garantirá mais conforto e comodidade aos usuários.

O grupo fez, ainda, a integração com o VLT Parangaba-Mucuripe e percorreu oito estações até chegar ao Papicu.

É muito gratificante constatar que o sistema metroviário é uma realidade, está incorporado à rotina de vida dos cearenses. O metrô e o VLT já proporcionam um deslocamento rápido, seguro, confortável e barato, promovendo a integração entre eles e os ônibus urbanos. Vamos continuar trabalhando para concluir o VLT e avançar nas obras da Linha Leste, e aperfeiçoar ainda mais o serviço na Linha Sul, garantindo agilidade e regularidade para que o usuário possa ter, cada vez mais, confiança nessa modalidade de transporte. Para você ter uma ideia, somente em 2018, tivemos um crescimento de 37% no número de passageiros transportados, em todo o sistema, com relação ao ano anterior, 2017, reforçou Lucio Gomes.

