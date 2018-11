Seis cidades cearenses podem receber voos regionais a partir de 2019

A Secretaria do Turismo do Estado trabalha para estimular os aeroportos de Iguatu, Crateús, Tauá, Campos Sales, São Benedito e Sobral para receber voos regulares. Um projeto sobre esse tema deverá ser divulgado até fevereiro do próximo ano. As informações são do Diário do Nordeste.

A ideia é atrair voos regionais para terminais de pequeno porte. Neste ano o Governo lançou um pacote de incentivos para que empresas operem nos aeroportos de Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati, com o sucesso da iniciativa, agora o incewntivo desdevs er estendido para outros terminais no Estado.

O secretário do Turismo, Arialdo Pinho, ressalta que o projeto é para aviões de pequeno porte, de 12 a 70 lugares. Ele afirma que já existem empresas interessadas para operar nos aeroportos, falta oficializar os contratos. Até janeiro três aeroportos devem iniciar as atividades. Atualmente o Estado aguarda autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para Aracati receber voos domésticos.

As companhias aéreas que tiverem pelo menos três voos semanais para Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati recebem um incentivo de redução de 64% na base de cálculo para o ICMS incidente sobre o querosene de aviação. O decreto do governador Camilo Santana foi publicado na última semana no Diário Oficial do Estado.