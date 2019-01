Seis pessoas morrem em confronto com policiais em Palmácia; quatro ficam feridas

Seis pessoas foram mortas durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 24, na localidade de Basílio, em Palmácia, no Ceará. As informações, preliminares, foram confirmadas pela Delegacia Regional de Baturité, município a cerca de 50 quilômetros do local da ocorrência e cujo delegado-chefe, Joel Morais, e equipe, já se encontram em Palmácia.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada em Fortaleza para fazer a retirada dos corpos, que foram levados a um hospital da cidade.

O confronto ocorreu após agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), ambos da Polícia Militar, descobrirem o paradeiro dos suspeitos e irem ao local.

Após a ação, cinco revólveres, duas espingardas, munição e celulares que estavam com os suspeitos mortos foram apreendidos.