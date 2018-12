Sejus realiza casamento coletivo de 17 internos em unidade prisional

Para celebrar o amor e os direitos, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) realiza o casamento coletivo de 17 internos da Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), na nesta quarta (5), às 9h30. Além da presença de um líder religioso, a cerimônia contará com a presença de um juiz de paz para a realização do casamento civil.

Para Socorro França, titular da Sejus, a ação é mais um exercício de humanização do sistema prisional. “A demanda do casamento é um direito dos internos, que não deixam que os imprevistos nem o local em que eles estão atrapalhem a vontade de construir uma família”, ressalta.

Socorro França também indica que o casamento realizado dentro da CPPL facilita a logística, já que elimina a necessidade de escolta para a realização da ação fora da unidade. A cerimônia ocorre na quadra esportiva da unidade e contará com a presença de familiares dos noivos.

Serviço

Casamento coletivo

Local: CPPL IV (BR 116, km 27)

Dia 5, às 9h30

COM GOVERNO DO CEARÁ