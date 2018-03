Sejuv aprova proposta de R$ 1,5 milhão para atividades físicas, de lazer e cultura em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), conseguiu aprovar, junto ao Ministério do Esporte, uma proposta do “Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc)” no valor de R$ 1,5 milhão.

O anúncio foi feito nessa segunda-feira, 5, pelo Governo Federal. Com isso, a Sejuv agora aguarda a União para assinatura de convênio e, desta forma, o programa ser iniciado. A expectativa é de que isso aconteça até o fim de abril deste ano.

O Pelc tem como objetivo proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer e, assim, estimular a convivência social entre todas as idades e perfis de cidadãos. Contribui para o esporte e o lazer serem tratados como política pública e direito de todos.

Segundo o titular da Sejuv, Ribamar dos Santos, o programa terá sete núcleos instalados em várias regiões de Caucaia. “Com a chegada destes recursos, nós vamos beneficiar acerca de 2.100 pessoas diretamente e a cerca de seis mil pessoas indiretamente.”

O secretário municipal adianta que uma das sete sedes do Pelc funcionará no Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia, no Centro de Caucaia. “Queremos que cada região tenha um. Nestas unidades, nós teremos atividades de esporte e lazer com o material que o programa oferta e acompanhamento de profissionais especializados. As atividades lúdicas abrangem desde idosos até crianças.”

Os locais de funcionamento dos seis demais núcleos ainda serão definidos. “Vamos fomentar mais o esporte, ajudar mais as pessoas que já estão trabalhando no lazer das comunidades”, conclui Ribamar dos Santos.

Com informações da Prefeitura de Caucaia