Seleção decepciona e fica no empate com o Panamá

A Seleção Brasileira ficou só no empate neste sábado (23), com o Panamá, em jogo amistoso. Se preparando para a Copa América, os comandados do técnico Tite enfrentaram o Panamá, no estádio do Dragão, em Porto, com uma formação bastante alternativa e, embora tenham aberto o placar, acabaram saindo de campo com a amarga igualdade em 1 a 1.

Lucas Paquetá fez o gol brasileiro, enquanto Machado, impedido, descontou para o time da América Central.

A partida deste sábado marcou a estreia de Lucas Paquetá como titular da Seleção Brasileira. Dividindo o meio-campo com Casemiro, Arhutr e Philippe Coutinho, o jogador revelado pelo Flamengo mostrou desenvoltura e abrilhantou ainda mais sua estreia balançando as redes em Portugal.

Se recuperando de lesão no pé direito, Neymar e seus amigos fizeram questão de comparecer ao estádio e acompanhar a partida das tribunas de honra. Faltando poucos meses para a Copa América, o principal jogador da seleção parece querer manter a conexão que possui com o restante do elenco.