Seleção é aberta para Programa Segundo Tempo Padrão

A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv) publicou nessa terça-feira (3) no Diário Oficial do Município mais um edital de seleção simplificada para contratação temporária. O processo vai escolher profissionais de Educação Física para o Programa Segundo Tempo Padrão.

A seleção tem por objetivo também a formação de um banco de recursos humanos para cadastro de reserva nas funções de coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo e monitor de Esporte do Programa Segundo Tempo.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (5/4). Os interessados devem dirigir-se à sede da Sejuv entre 8 e 14 horas até o próximo dia 11 de abril. É preciso apresentar documentação completa (originais e cópias). Não há taxa de inscrição.

Documentos necessários:

– 2 fotos 3×4 atualizadas e iguais;

– Xerox do Registro Geral;

– Xerox do Cadastro de Pessoa Física;

– Xerox do Título de Eleitor;

– Xerox da Reservista (somente para sexo masculino);

– Xerox PIS/PASEP;

– Xerox do Comprovante de Endereço;

– Xerox do Comprovante de experiência no Programa Segundo Tempo, se houver, com apresentação do documento original;

– Certificados de titulação e cursos de aperfeiçoamento, se houver, com apresentação do original;

– Para Coordenador de Núcleo: Diploma do Curso de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso em Licenciatura em Educação Física emitido por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;

– Para Monitor de Esporte: Declaração atualizada, assinada e carimbada por responsável legal de que estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente, a partir do 5º semestre.

SERVIÇO

Inscrições Programa Segundo Tempo Padrão

Data: 5 a 11 de abril, das 8 às 14 horas.

Local: sede da Sejuv (rua Tobias Correia, s/n – Itambé (Estádio Municipal Raimundo de Oliveira)).

Edital:

https://www.caucaia.ce.gov.br/ admin/view/docsoficiais/ diario/pdf/ do143520180404015448.pdf