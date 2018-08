Selecionados no Fies terão até 5 de agosto para complementar inscrições

Os candidatos pré-selecionados no Financiamento Estudantil, o Fies, terão até o dia 5 de agosto para realizar a inscrição no programa. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (30). Os nomes dos candidatos pré-selecionados estão disponíveis no site fies.mec.gov.br.

Serão oferecidas 155 mil oportunidades de financiamento, 50 mil com juros zero. Participaram da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e obtiveram média das notas igual ou superior a 450 pontos e não tiraram nota zero na redação.

Resultados do Fies foram divulgados nesta segunda-feira (30)

O novo Fies possui duas modalidades. O Fies é voltado para candidatos que possuem renda familiar per capita de até três salários mínimos. Nessa modalidade, o pagamento é feito com juros zero. Já o outro tipo de financiamento, o P-Fies, é voltado para candidatos com renda familiar per capita de três a cinco salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito através de um banco, que determina as condições de pagamento.

A seleção do segundo semestre terá o retorno do limite máximo do valor das mensalidades cobertas pelo fundo. Ele voltará a cobrir cursos com mensalidades de até R$ 7 mil, ou R$ 42 mil por semestre. No primeiro semestre, o limite era de R$ 30 mil, o que permitia que apenas cursos com mensalidade de até R$ 5 mil pudessem participar do financiamento.

O prazo da lista de espera para a modalidade Fies vai de 4 a 24 de agosto. Já o resultado da modalidade P-Fies será divulgado no dia 6 de agosto e a complementação da inscrição será de 6 a 10 de agosto.

COM AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS