Selo Bronze: unidades de saúde de Caucaia recebem certificação do Estado nesta quarta

Três Unidades Básicas de Saúde de Caucaia receberão nesta quarta-feira, 13, o Selo Bronze de Qualidade 2018, certificação concedida pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). O reconhecimento é resultado positivo de um cronograma de visitas de avaliação do Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QualificaAPSUS).

Ao todo, nove equipes de Estratégia Saúde da Família dos postos Dr. Joaquim Braga, no Planalto Caucaia, Francisco Ferreira da Silva, no Itambé, e Novo São Miguel serão certificadas. Dois desses postos passaram por obras de reforma, ampliação e foram entregues totalmente requalificados à população no último mês.

“Com o Selo, o Governo do Estado reconhece o trabalho que estamos fazendo para melhorar a saúde em Caucaia. Estamos reformando os equipamentos e investindo em um acolhimento mais humano”, pontua o prefeito Naumi Amorim. “Além disso, também estamos olhando com mais sensibilidade para os nossos profissionais, com a oferta de cursos de capacitação, por exemplo, para proporcionar um ambiente de trabalho mais acolhedor a todos”, acrescenta o gestor.

O Selo Bronze de Qualidade foi lançado pela Sesa em 2016 com o objetivo de fomentar a reestruturação e o fortalecimento da Atenção Primária nos municípios. Uma das estratégias do QualificaAPSUS é a implantação de padrões de qualidade e, nesse contexto, a certificação representa a garantia da segurança do usuário e da equipe de trabalho.

A solenidade acontece dentro da programação do I Encontro Nordeste de Saúde da Família, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e deverá contar com a presença do governador Camilo Santana e do prefeito Naumi Amorim, além do titular da Sesa, Henrique Javi, e do secretário de Saúde de Caucaia, Moacir Soares.

Com informações da Prefeitura de Caucaia