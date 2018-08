Sem abastecimento de água, população da zona rural de Tauá bebe água salgada

O corresponde do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, volta com o assunto que foi destaque nessa quarta-feira, 8, a respeito do abastecimento de água dos carros pipas no município de Tauá.

Segundo Alverne, é estarrecedor as famílias do interior sendo obrigadas a beberem água salgada, pois não tem carro pipa abastecendo o município.

Até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno do Comando da 10º Região Militar do Estado do Ceará.

Mais informações com Alverne Lacerda no player abaixo:

