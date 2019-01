Sem ‘arrudeio’: Ceará já começa o Nordestão sem Everson

‘A novela Everson’ está chegado ao fim! A negociação mais comentada nos últimos dias no futebol cearense parece estar se encerrando nesta quinta-feira, 17, após o Santos oficializar a proposta pelo arqueiro do Ceará que, de acordo com o presidente Robson de Castro e o técnico Lisca, deseja deixar o Vovô.

O goleirão e um dos ídolos do alvinegro cearense, inclusive, foi cortado da concentração do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pelo Nordestão. O goleiro Diogo Silva deve ganhar a titularidade da partida, que se inicia logo mais, às 20h (de Fortaleza), no Castelão.

Depois de três dias de reuniões entre o agente de Everson e a diretoria santista, o Peixe ofereceu, segundo o Globo Esporte, R$ 3 milhões, mais um jogador (não revelado), ao Ceará. O valor em dinheiro equivale à metade da multa rescisória do goleiro.

O técnico Lisca, em coletiva de imprensa, já havia comentado sobre a situação de Everson:

“Everson almeja jogar na Seleção. Acho justo, ele tem apenas 28 anos. Eu o considero um dos melhores da posição no país. Espero que a situação dele se resolva até a próxima semana. Já está enchendo o saco”

Everson é um dos ídolos do Ceará e um dos principais responsáveis pela permanência na série A. Em 2018, disputou 65 partidas e, além das belas defesas, marcou 1 gol, de falta.

Richard, goleiro do Ceará/Foto: Assessoria

Com a saída de Everson, quem deve ficar com a camisa titular entre as traves é o goleiro Richard, que chegou do Paraná nessa quarta-feira. Em coletiva de imprensa, o presidente alvinegro já havia dado como certa a vinda de Richard, afirmando, diante das especulações quanto a saída de Everson, que a transação não tinha relação com a possível saída do atleta. Agora, as chances de agarrar a camisa 1 ficam cada vez maiores.

Provável escalação

O time titular para a estreia no Nordestão deve ser formado com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho e Felipe; Vitor Feijão e Ricardo Bueno