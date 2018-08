Sem Cid, Camilo chega à convenção do MDB ao lado de Eunicio

O governador Camilo Santana (PT) chegou à convenção do MDB por volta das 10h:50min ao lado do presidente do Congresso Nacional é candidato à reeleição ao Senado, Eunício Oliveira. O ex-governador Cid Gomes, que aparece ao lado de Camilo e Eunício no painel que decora o palco ocupado por lideranças políticas, não apareceu no evento até o momento e candidato à reeleição.

O Presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, pediu aos deputados federais Genecias Noronha (SD), Gorete Pereira (PR), Odorico Monteiro (PSB) e Moses Rodrigues (MDB) para falar sobre os rumos políticos do Ceará. Genecias declarou apoio do SD a Camilo, Eunício e a Cid. Genecias disse que será um soldado da aliança puxada pelo governador Camilo Santana.

*Mais informações em instante.