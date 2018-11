Sem Coutinho e Marcelo, Brasil enfrenta Uruguai nesta sexta

Nesta sexta feira, 16, Brasil e Uruguai se enfrentam em jogo amistoso e, pela primeira vez, fora da América. O jogo será em Londres, às 18 horas (em Brasília) e encerra um período de 23 anos sem amistosos entre as duas campeãs mundiais.

A equipe brasileira jogará desfalcada de dois titulares: Phillipe Coutinho e Marcelo, afastados por contusões. O treinador Tite chamou para o lugar deles: Renato Augusto e Alex Sandro.

Ontem, 15, a seleção fez o último treino no Centro de Treinamento do Arsenal, antes de enfrentar o Uruguai. O técnico Tite pôde finalmente trabalhar com todos os jogadores, entre eles, o atacante Richarlison e o meia Arthur.

Visto pela imprensa como um jogador com uma qualidade excepcional na distribuição de bolas, Arthur, que joga atualmente no Barcelona, disse que essa qualidade é consequência do trabalho dos técnicos pelos quais passou.

“Tite tem vários treinadores importantes na base e sou grato ao Grêmio pela minha formação, mas esse estilo é minha maneira de enxergar o futebol. Veio comigo desde sempre, e fico feliz por estar dando resultado e por chegar a um dos maiores clubes do mundo e à seleção brasileira, que é o sonho de toda criança”. Afirmou o jogador.

Com informações da Agência Brasil