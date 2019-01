Sem iluminação, bandidos agem. Prefeitura e Enel deixam Abolição às escuras

Motoristas e pedestres que passavam pela Avenida Abolição, no Bairro Mucuripe, em Fortaleza, nesta terça-feira, não esconderam o medo ao andar ou dirigir com a escuridão. Trechos da Abolição tem as luzes dos postes apagadas, gerando insegurança no momento em que a população fica assustada com a onda de atentados. A Prefeitura e a Enel deixam de fazer o dever de casa.

A Enel emitiu nota afirmando que desde o início da onda de violência no Estado do Ceará, reduziu a operação e o número de equipes nas ruas por motivo de segurança.

Nos últimos dias, retomamos todos os serviços da companhia, porém nossas equipes estão evitando atuar em locais que apresentem risco à segurança de nossos colaboradores. Em alguns lugares, os serviços estão sendo realizados com apoio da Polícia Militar.

A companhia no entanto não esclareceu se considera a região da Avenida Abolição como Área de Risco. A situação se repete em vários bairros de Fortaleza.