Sem limites: facção deixa recado na calçada do Batalhão da Polícia: ‘tudo nosso’

Sem medo e sem limites, os criminosos continuam desafiando a Polícia do Ceará. O exemplo disso foi dado nessa quinta-feira, quando a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). deixou um recado na calçada do 22º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Por intermédio de pedras retiradas da calçada da Rua Prisco Bezerra, eles construíram a frase “GDE 745: tudo nosso. Tudo 3”. A informação foi confirmada por PMs, que preferiram não se identificar. Os policiais militares se depararam com a mensagem ao chegarem ao trabalho. Em seguida, os militares desfizeram a mensagem.

A facção GDE, nascida no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, tem se caracterizado por ações criminosas impactantes, como a série de ataques a ônibus e prédios públicos em abril de 2017, e cruéis, como a Chacina das Cajazeiras, ocorrida no último sábado, em que 14 pessoas foram mortas.