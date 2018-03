Sem Lula, 54,2% não votariam em indicado por ele, aponta Pesquisa CNT/MDA

Compartilhar no Facebook

A pesquisa divulgada nessa terça-feira pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em parceria com o MDA, apontou o ex-presidente Lula (PT) como líder nas intenções de voto para outubro. Apesar disso, o levantamento também mostrou que, se o petista, condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, não conseguir se candidatar, não consegue transferir a popularidade para um nome indicado por ele.

Segundo a pesquisa, caso Lula seja impedido de disputar as eleições, 54,2% não votariam em alguém indicado por ele. Hoje, especula-se entre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o ex-governador da Bahia Jaques Wagner.

Em um dos cenários sem Lula, Haddad aparece apenas com 2,3% das intenções de voto, atrás de Jair Bolsonaro (20%), Marina Silva (12,8%), Geraldo Alckmin (8,6%), Ciro Gomes (8,1%) e Álvaro Dias (4%).

Enquanto isso, 26,4% disseram que poderiam votar dependendo do candidato e 16,4% votariam em qualquer nome apoiado pelo ex-presidente.

Para 52,5% dos entrevistados, Lula não deveria disputar as eleições presidenciais deste ano. Por outro lado, 43,3% acreditam que ele deveria disputar, mesmo tendo sido condenado. Sobre a condenação a 12 anos e um mês de prisão no caso triplex, em que a defesa do petista recorreu para que ele não vá para a cadeia, 52,1% consideram que o ex-presidente deveria ter sido condenado e 37,6% acham ele deveria ter sido inocentado.