Sem reajuste, IPTU 2018 de Fortaleza pode ser consultado a partir de hoje

O fortalezense terá acesso às informações do IPTU 2018 a partir desta terça-feira, 9, pelo site da Secretaria Municipal das Finanças. Os boletos serão enviados pelos Correios no fim deste mês para contribuintes. Não haverá envio para isentos.

As opções de desconto para quem for pagar em cota única são: 10%; 7,5% e 5%, com vencimento em fevereiro, março e abril, respectivamente. Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que não têm dívidas com o município nos anos anteriores.