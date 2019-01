Posted on

Bandidos incendeiam caminhão da prefeitura e disparam contra sede da FM Papagaio e da Câmara de Vereadores de Icó, na madrugada desta segunda-feira, 7.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Richard Lopes, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

Veja registro de fotos do ataque na madrugada desta segunda-feira:



Câmara de Vereadores de Icó



