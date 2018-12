Sema e Seduc lançam Programa Selo Escola Sustentável nesta sexta

Dentro da programação do Ceará Científico 2018, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Educação (Seduc), lança o Programa Selo Escola Sustentável nesta sexta-feira (14), às 17h, no Shopping RioMar Fortaleza.

O objetivo da certificação

fomentar a consciência em relação ao uso racional dos recursos públicos e dos recursos naturais de forma a engajar, durante o ano letivo, todos que fazem a escola às ações desenvolvidas para reduzir impactos ambientais e assumirem responsabilidade com o bem-estar das pessoas e com a melhoria da qualidade de vida na comunidade escolar.

De acordo com Artur Bruno, titular da Sema, o Selo certificará e premiará escolas públicas estaduais que atinjam a pontuação mínima na classificação de projetos e ações em educação ambiental baseados nos quatro eixos: Currículo, Gestão Ambiental Escolar, Espaço Físico e Educomunicação Socioambiental.