Semace divulga praias próprias para banho no período do carnaval

Sete das onze praias de Fortaleza monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) estão próprias para o banho de mar, durante o carnaval. A informação é do boletim semanal de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (1).

A situação é mais favorável na zona centro, que corresponde à extensão da Praia do Futuro, onde três das quatro praias analisadas estão próprias. A exceção é o trecho compreendido entre os postos 1 e 2 do Corpo de Bombeiros, que corresponde à Praia do Futuro velha.

A lista completa está disponível no site da Semace. O banhista também pode consultar o aplicativo da autarquia.

Alerta

O monitoramento das praias de Fortaleza é realizado pela Semace, de acordo com os métodos e parâmetros de análise que estabelece a Resolução Conama nº 274/2000. A coleta das amostras é realizada às segundas-feiras pela manhã.

O beletim da Semace alerta para que o banhista folião fique atento à ocorrência de contaminação entre a coleta e a divulgação do boletim, às sextas-feiras. Devem ser evitadas as praias onde se avistem lixo, esgoto, animais soltos ou manchas no mar.

O gerente de Análise e Monitoramento da autarquia, Gustavo Gurgel, alerta para a combinação “perigosa” entre chuva e lixo no litoral. “Qualquer resíduo que o folião joga na rua acaba no mar, tornando a praia imprópria no feriadão”, afirmou.

COM SEMACE