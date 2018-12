Semace manterá postos de atendimento do Cadastro Ambiental mesmo depois do prazo

Posted on

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) manterá o atendimento aos pequenos proprietários rurais interessados em fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mesmo depois do dia 31 de dezembro, quando termina o prazo de inscrição. A decisão foi divulgada, nesta sexta-feira (28), pela coordenadora do CAR no Ceará, Tereza Farias.

O esforço de cadastramento gratuito da Semace funciona, desde dezembro de 2017, em 109 municípios do estado, para proprietários ou posseiros com imóveis de até quatro módulos fiscais (medida variável por município). O atendimento é feito em onze escritórios regionais e por meio de unidades móveis, que visitam as comunidades mais distantes.

Sessenta e cinco mil e oitocentos pequenos proprietários foram inscritos pela Semace, até outubro deste ano, e asseguraram o direito de participar dos programas federais de apoio à agricultura familiar. O número pode chegar a 80 mil, até o fechamento de dezembro. A partir de janeiro, só os cadastrados terão acesso aos programas.

A coordenadora do CAR no Ceará, Tereza Farias, fez uma avaliação positiva do esforço. “Ano passado, a gente tinha 1,5 mil cadastros feitos”, afirmou a coordenadora. “O CAR é uma política pública obrigatória, e o maior prejudicado pelo não cadastramento será o agricultor familiar, que está tendo atendimento gratuito, e, muitas vezes, não está indo lá”, advertiu.

Com informações Governo do Estado do Ceará