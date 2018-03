Semana da Mulher de Caucaia: Palestra nesta terça estimula empoderamento feminino

A programação da Prefeitura de Caucaia em alusão ao Dia da Mulher segue nesta terça-feira, 6, com uma importante atividade. No auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME), a gestão promove uma palestra sobre empoderamento feminino.

O coach Márcio Pinto ministrará os trabalhos, que serão sucedidos por uma série de ações internas em diversas secretarias municipais com o intuito de enaltecer a beleza da mulher e a importância dela para a administração da segunda maior cidade do Ceará.

Nesta segunda-feira, 5, a Prefeitura abriu oficialmente a Semana da Mulher Dona de Si com uma caminhada do Estádio Raimundão, no Vicente Arruda, à praça da Igreja Matriz, no Centro da Sede. A mobilização envolveu servidores, estudantes e caucaienses, e culminou numa cerimônia marcada por apresentações culturais. O calendário de atividades segue até a próxima sexta-feira, 9.

Com informações da Prefeitura de Caucaia