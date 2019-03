Semana do consumidor: 67 atendimentos no primeiro dia de feirão em Caucaia, a meta é 700

Iniciado nessa terça-feira (12/3), o feirão de negociação de dívidas da Semana do Consumidor de Caucaia já registrou 67 atendimentos. Quarenta e oito deles foram feitos por técnicos do Procon Municipal, 12 por representantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e sete por membros da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O mutirão acontece em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março. Nesta quarta-feira (13/3), o feirão ganhou reforço com a chegada da Nave Enel, que levou sensibilização sobre degradação ambiental aos alunos da Escola Edson da Mota Correa, localizada na Estrada Velha do Icaraí.

Conforme a assessora jurídica do Procon Caucaia, Clarinda de Amorim, a meta é realizar 700 atendimentos até o fim da semana. Para isso, as empresas que mais geram demanda no município foram convidadas a participar da mobilização. “Estamos com um mutirão de atendimento para oferecer as melhores condições de tratativas de negociações e também nos preocupamos em informar aos consumidores os seus direitos e deveres”, explica.

Moradora da Jurema, Vera Lúcia de Farias elogiou a agilidade no atendimento. “Resolvi uma demanda que estava pendente desde 2011. Agora fiz a negociação e poderei pagar de uma forma que caberá no meu bolso”, comemorou.

Aira Ferreira de Oliveira, moradora do Guagiru, ressalta a importância da Semana do Consumidor. “Acho a iniciativa inovadora porque muita gente não tem como adquirir um defensor e não sabe a onde se dirigir. Aqui é uma grande oportunidade de informação e também de resolver problemas.”

Nesta quinta-feira (14/3), das 9 horas às 14 horas, o Procon realizará o feirão de negociações de dívidas com o mutirão de atendimentos na praça Fausto Sales. Já na sexta-feira (15/3), o encerramento acontecerá também com consultas na praça Fausto Sales.

SEMANA DO CONSUMIDOR DE CAUCAIA

QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO

9 HORAS ÀS 14 HORAS: Feirão de negociação na praça Fausto Sales e mutirão de atendimento de empresas.

SEXTA-FEIRA 15 DE MARÇO

8 HORAS ÀS 14 HORAS: Feirão de negociação na praça Fausto Sales e mutirão de atendimento de empresas.

COM PMC