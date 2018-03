Semana do Consumidor de Caucaia começa amanhã com Feirão de Negociação

Será aberta nesta terça-feira, 13, na Praça Fausto Sales, no Centro de Caucaia, a Semana do Consumidor. A iniciativa tem apoio da Prefeitura em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). O objetivo é promover a ação beneficiando diretamente o consumidor que precisa do nome limpo e faz girar a economia do comércio local.

A programação segue com um Feirão de Negociação das 8 horas às 14 horas entre os dias 13 e 15. Na sexta-feira, 16, o “Decon Viajante” fará atendimento itinerante aos moradores do Conjunto Nova Metrópole.

Trata-se de um ônibus com toda infraestrutura necessária para o acolhimento dos usuários. Além das tratativas de negociação no local terá emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Consumidores em dívida e com interesse de negociação devem procurar o Feirão. Podem ser ofertados juros menores e melhores condições de parcelamento. Empresas como a Enel, Cagece e bancos como Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco estarão presentes para executar as transações em comum acordo.

O evento também contará com balcão da Câmara de Diretores Lojistas de Caucaia (CDL), que oferecerá consulta ao cadastro positivo e ao Serasa e SPC.

SERVIÇO

Abertura da Semana do Consumidor

Quando: 13 de março, às 8 horas.

Onde: Rua Coronel Correia, nº 32, no Centro.

Com informações da Prefeitura de Caucaia