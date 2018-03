Semana do Consumidor: Serviços e feirão são ofertados no Nova Metrópole

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Semana do Consumidor encerrou nesta sexta-feira (16/3) com atividades no Conjunto Nova Metrópole. A população teve acesso a uma série de serviços e a um feirão de negociação de dívidas.

Pastinha com documentos debaixo do braço, seu Antônio Damasceno, 48, foi em busca de informações sobre uma transação bancária que considera abusiva. “O banco passou meses descontando um valor que eu até hoje não sei o que é. Fui lá, mas não me deram explicação e o desconto continuou. Vim aqui porque quero saber como agir”, explicou.

Assim como ele, muita gente queria orientações ou abrir reclamação formal contra alguma instituição. A expectativa era de que somente as atividades de hoje ultrapassassem a marca de 500 atendimentos, entre registro de queixas contra empresas, emissão de documentos e outras ações.

“Quando a gente organiza esse tipo de ação, percebe que a receptividade da população é sempre muito boa. Mas ainda há muita desinformação sobre direitos do consumidor. Então quanto mais fizermos eventos assim, melhor. Porque descentralizamos serviços, esclarecemos dúvidas e ajudamos a criar nas pessoas uma cultura de consciência de direitos”, pontua o procurador-adjunto da Procuradoria Geral do Município, Antônio Uedson da Silva.

Segundo ele, a Semana do Consumidor deste ano foi maior do que a do ano passado. Só no tocante ao Procon, o procurador-adjunto espera que sejam registradas mais de 1.000 reclamações entre terça-feira, quando iniciaram os trabalhos, e hoje.

Uedson lembra, no entanto, que não só em mutirões a população pode formalizar denúncias. É possível fazê-lo de segunda a sexta-feira, na sede do Procon de Caucaia. “Noventa por cento das reclamações que nos fazem lá a gente resolve na esfera administrativa. Ou seja: com um bom diálogo. Todas as partes saem satisfeitas e o problema se resolve”, estima o procurador.

Com Informações da PMC