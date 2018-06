Semana do Meio Ambiente alerta para gestão integrada de resíduos sólidos em Juazeiro do Norte

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, promoveu, nos dias 04 a 08 de junho, a Semana do Meio Ambiente, cujo tema foi os desafios da responsabilidade compartilhada e da gestão integrada de resíduos sólidos. A promotora de Justiça Efigênia Coelho Cruz estimou que houve a participação de mais de 450 pessoas, durante os cinco dias de evento.

Conforme disse a representante do MPCE, no decorrer da Semana do Meio Ambiente, foram realizados diversas atividades. Dentre elas, a promotora de Justiça destacou o registro de auto de constatação na Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos do bairro José Geraldo da Cruz e a realização de duas audiências públicas. Numa delas, foram discutidas as construções de poços artesanais em Juazeiro do Norte à revelia do licenciamento ambiental. Noutra audiência, o debate abordou as dificuldades da gestão de resíduos sólidos em Juazeiro do Norte, ressaltando a problemática do lixão.

No penúltimo dia, o MPCE realizou um seminário para tratar dos desafios da responsabilidade compartilhada e da gestão integrada de resíduos sólidos, no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO). Participaram como palestrantes, as promotoras de Justiça Efigênia Coelho Cruz e Maria Jaqueline Faustino de Souza Alves do Nascimento, coordenadora do CAOMACE. O seminário também contou com a representante da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (AMAJU), Vitória de Moraes Máximo; o professor da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Augusto de Oliveira Tavares; catadores de resíduos sólidos, estudantes universitários, reitores de Universidades da Região do Cariri e professores.

Além disso, no fim do seminário foram entregues certificados de honra ao mérito pelas contribuições na proteção ao meio ambiente à promotora de Justiça Maria Jacqueline, aos reitores da Universidade Regional do Cariri (URCA) e do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UNILEÃO) e ao professor Augusto de Oliveira Tavares.

No último dia das comemorações à Semana do Meio Ambiente, ocorreu uma palestra sobre o papel da responsabilidade compartilhada de resíduos sólidos na redução da poluição e dos danos ambientais na Escola de Educação Profissional Raimundo Saraiva Coelho.

Com informação do Ministério Público do Estado do Ceará