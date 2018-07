Semana é decisiva para fechamento de alianças e início do prazo para as convenções partidárias

Faltando 4 dias para o início das convenções que oficializarão as candidaturas ao pleito de outubro, dirigentes partidários no Ceará intensificam discussões com o objetivo de eleger o maior número de postulantes. No entanto, a maioria das agremiações ainda não definiu a data de realização dos encontros, que são o passo final antes do registro das candidaturas.

As convenções para a escolha dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e os respectivos suplentes, além de deputado federal, estadual, deverão ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, de acordo com o calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE.

O PSOL definiu a data de sua convenção para o dia 21 de julho, segundo o deputado Renato Roseno. Já o PDT, conforme informou o seu presidente, o deputado federal André Figueiredo, realizará sua convenção nacional no dia 20 de julho. No entanto, a convenção estadual, segundo ele, deve ser realizada apenas no prazo final, até 5 de agosto.

No PT, de acordo com deputados petistas, a orientação é fazer o debate sobre chapas somente próximo do prazo final para realização das convenções, no intuito de não criar atritos com aliados.

O PROS ainda não definiu a data de sua convenção, assim como o PSDB. As duas legendas estão unidas na oposição ao Governo Camilo Santana e, inclusive, já lançaram a pré-candidatura do general Guilherme Theophilo. Já o MDB, de acordo com o deputado Leonardo Araújo, está bem estruturado para a disputa proporcional para a Assembleia, indo isolado ou em coligação com outras siglas. A convenção, porém, ainda não tem data.