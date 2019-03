Semana é decisiva para reforma da Previdência voltar aos trilhos

Esta semana trará uma série de testes para a articulação política do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Nesta terça-feira (26), o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência com deputados e senadores – e há risco de boicote por parte dos parlamentares. O governo também tentará escolher o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Por fim, deputados ameaçam revogar a medida anunciada por Bolsonaro nos EUA de acabar com a exigência de vistos para turistas americanos, japoneses, canadenses e australianos. Tudo isso ocorrerá em meio à piora da relação do governo com os deputados, especialmente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Aliados entendem que a reforma “é impopular” e que o Congresso não está disposto a ficar sozinho na defesa do projeto. Na tentativa de apaziguar os ânimos, o ministro Paulo Guedes participará de audiências na Câmara e no Senado, para explicar, entre outras questões, a razão do tratamento diferenciado entre militares e demais carreiras.

Após essa atitude de boa vontade os deputados afirmam que estão dispostos a escolher o relator da proposta.